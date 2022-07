Regjeringen ber om hjelp til å frakte korn ut av Ukraina

Samferdselsdepartementet ber norske aktører som er interessert i å bistå, om å koble seg på via en nettløsning som EU-kommisjonen har opprettet.

Situasjonen er kritisk i Ukraina når det gjelder å få fraktet ut korn og andre landbruksprodukter. Store mengder korn ligger på lager i Ukraina. Transport via havn er ikke lenger mulig.

EU-kommisjonen har derfor lansert en plattform som kobler kommersielle aktører med hverandre.

– Samferdselsdepartementet støtter dette tiltaket. Departementet ønsker å gjøre denne plattformen kjent for norske aktører, og oppfordrer til å delta i plattformen, skriver departementet i en pressemelding.

På plattformen Solidarity Lanes kan aktører som er interessert, registrere seg. Gjennom initiativet håper EU å finne nye logistikkløsninger, at aktører kan finne en partner eller at man kan dele råd og initiativ. To aktører fra Norge har registrert seg, ifølge nettstedet.

