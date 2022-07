Skal investere 20 milliarder i tech-baserte matparker

De Forente Arabiske Emirater, der kjente byer som Dubai og Abu Dhabi er lokalisert, har lovt å donere 2 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 20 milliarder kroner, til utvikling av såkalte «matparker» i India for å bekjempe matmangel i sør-Asia og Midtøsten, skriver Reuters.

Under en konferanse i Jerusalem, der blant annet ledere fra UAE, Israel, India og den amerikanske presidenten Joe Biden deltok, annonserte UAE at de lover å gjennomføre investeringen. Biden skal blant annet ha uttalt: – investeringen kan tredoble Indias matproduksjon i regionen.

Matparkene skal koordinere bønder, teknologi og distributører, samtidig som det skal tas i bruk avansert klimateknologi for å minimere utslipp. Mesteparten av ressursene skal rettes mot produksjon av poteter, ris og løk.

Mener Russland fortjener mye av skylden

Økonomisk usikkerhet, klimaendringer og begrenset mattilgang har blitt forverret av Russlands angrep på Ukraina, ifølge Joe Biden.

– Alle disse problemene krever at vi samarbeider, og ingen av oss klarer å løse dette alene, sier Biden under konferansen ifølge Reuters. FN advarte også tidligere denne måneden om at situasjonen i Ukraina kan føre til større problematikk rundt matknapphet enn noen kunne sett for seg før krigen.

Matparkene har blant annet som hensikt å redusere handelsbarrierer mellom land, samt å tilrettelegge for standarder angående matsikkerhet.

Investert i matteknologi

Rike stater i Midtøsten importerer om lag 80-90 prosent av maten som konsumeres i landene. For å bli mindre avhengig av matimport, har statene gjort store investeringer i matteknologi. Med den nye investeringen ønsker de å bli mer selvforskynt, samt å få et tettere handelsbånd med India.

Matproduksjonen i India er i dag ikke spesielt høy, og mangler infrastruktur forn å kunne optimaliseres.