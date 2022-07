Analytiker oppjusterer - ser 40 prosent oppside i norsk bank

Analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet i Storebrand-aksjen til 108 kroner, og ser dermed en oppside på over 40 prosent fra dagens kurs.

– Høyere renter gir bedre nivåer for reinvestering i pensjonsporteføljene og vil over tid gi mer pensjon for våre kunder og overskuddsdeling for våre aksjonærer, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.