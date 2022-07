BlackRock-milliardær: – oljeprisen er ikke det største problemet

Adm. Direktør i BlackRock Larry Fink, som ifølge Forbes er god for 1 milliard dollar, mener at prisoppganger på olje- og metallmarkedet har fjernet oppmerksomheten rundt det han mener er det største problemet, inflasjon på matvarer.

– Det jeg bekymrer meg mest for er at vi ikke snakker nok om mat. Dette er ikke bare et inflasjonsspørsmål, men også et geopolitisk spørsmål, skriver Fink til Marketwatch.

Priser på alt fra olje til mat skjøt opp tidligere i år etter at majoriteten av den vestlige verden påla Russland sanksjoner etter invasjonen av Ukraina.

Heftig prisoppgang

Amerikanske konsumtall fra juni viser at prisene på basisvarer som kylling og melk har steget med over 20 prosent på årsbasis. – Vi snakker masse om oljeprisoppgangen fordi den påvirker USA, men mat er et mye større problem, sier Fink.

– Det har vært enorm ødeleggelse av dyrkbar jord i Ukraina. Prisen på gjødsel er opp over 100 prosent og det reduserer også bruken av gjødsel når det kommer til dyrking av mat. Dette svekker matproduksjonen på verdensbasis, skriver han videre.

Verdensbanken estimerer at matvarepriser vil øke med 20 prosent i år, noe som er langt over estimatene for råmaterialer. De mener dette spesielt vil påvirke Afrika, som vanligvis importerer korn fra Ukraina. Gjødselpriser i Afrika har steget med over 300 prosent, noe som hemmer matvareproduksjonen på kontinentet.