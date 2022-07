Forventer at befolkningstallet vil synke

Kinas befolkningsutvikling har for alvor begynt å avta, og Reuters skriver nå at flere estimerer at befolkningstallet vil begynne å synke allerede før 2025. Data som ble offentliggjort søndag viste at fødselsraten i 2021 er det laveste på flere tiår i flere av de største provinsene i Kina.

Eksempelvis falt antall fødsler i Hunan-provinsen til under 500.000 for første gang på 60 år, rapporterer Global Times til Reuters. Videre var den eneste provinsen med over 1 million fødsler Guangdong-provinsen sør i Kina.

Prøver å snu trenden

Kinesiske myndigheter prøver hardt å reversere trenden at befolkningen vokser saktere og saktere. Det påpekes at faktorer som høye levekostnader og arbeidspress er sentrale årsaker til utviklingen.

Ifølge Global Times forventes den kinesiske befolkningen å begynne å synke før 2025. Med denne utviklingen vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før India overgår Kina som verdens mest folkerike land.

I fjor endret Kina lovverket slik at kvinner tillates å få opptil tre barn, men dette ser ikke ut til å ha hjulpet. Mange kvinner i Kina har uttalt at endringen kommer for sent, og de generelt har får usikre jobber til at de ønsker å få flere barn.