Elon Musk i nok et trekantdrama

Den velomtalte og mediakjære entreprenøren Elon Musk skal angivelig ha rotet seg inn i nok et trekantdrama.

Noen måneder etter å ha blitt anklaget for å ha infiltrert forholdet mellom de verdenskjente skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard, har Tesla-gründeren nok en gang ha blitt anklaget for å være involvert i et utroskap.

Denne gangen skal anklagene omhandle konen til hans kamerat, Google-gründer Sergey Brin.

Dette melder Wall Street Journal.

Avviser anklagene

Det omtalte «møtet» mellom Elon Musk og Sergey Brins kone, Nicole Shanahan, skal angivelig ha funnet sted under den årlige kunstfestivalen Art Basel i Miami i desember 2021.

PIKENES JENS: Mon tro hva som blir Elon Musks neste stunt? John Raoux

Ikke lenge etter at anklagene ble offentliggjort, publiserte Musk en tweet der han kaller anklagene for tull, til tross for at øyenvitner har informert WSJ om at vedkommende satte seg på knær og unnskyldte seg ovenfor Brin under en fest ved en senere anledning.

«Jeg jobber døgnet rundt, så det er ikke mye tid til andre ting. Ingen av de folkene involvert i disse påståtte feilstegene er blitt intervjuet», skriver Elon Musk på Twitter.

SKILSMISSE: Google-gründer Sergey Brin og han kone, Nicole Shanahan. AFP

Brin, som støttet kriserammede Tesla med 500.000 dollar etter finanskrisen i 2008, skal ifølge WSJ ha vært separert fra Shanahan under det angivelige møtet. Noen uker etter hendelsen skal han ha søkt om skilsmisse.

Ekteparet prøver nå å komme til en avtale om skilsmisseoppgjøret. Ifølge WSJ krever Shanahan 1 milliard dollar, omtrent 10 milliarder kroner, vesentlig mer enn det Brin hevder at ektepakten tilsier at hun har krav på. Shanahan hevder derimot på sin side at ektepakten var signert under påvirkning av «graviditetsrelatert stress», og at dem dermed er ugyldig.