Sjakkfest med Magnus Carlsen og Ferd på Oslo S

Den svensk-colombianske stormesteren i sjakk, Pontus Carlsson, startet for fem år siden konseptet i Sverige med å sette en næringslivsleder eller idrettsprofil på lag med en østkant-ungdom, som deltar i en parsjakkturnering på offentlig plass.

Uten å snakke sammen skal paret utføre annenhvert trekk, uten at de kan snakke om hvilke trekk de skal spille. Dette igjen stiller krav til en felles forståelse for hverandre og samarbeidsevne.

– Prosjektet er egentlig en forlengelse av meg selv, sier landslagsspiller Carlsson, som har 2501 poeng på den internasjonale FIDE-rankingen.

Toppsjef fra østkanten

Den norske versjonen heter "Næringslivet møter østkanten", og er som i Sverige tuftet på utfordringer og integrering rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn. Magnus Carlsens sjakkselskap Play Magnus er med på intitiativet, representert med både daglig leder Kate Murphy og sekundant Jon Ludvig Hammer, mens "hjørnesteinen" i det norske konseptet er Johan Andresens Ferd.

– Det er gøy å se samspillet Pontus har fått til mellom ungdom og næringsliv i Sverige. Med en slik effekt ønsket Ferd også å bidra til muligheten for å teste dette i Norge, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd, som også ble personlig engasjert da han hørte om resultatene til Carlsson:

– Jeg selv har vokst opp på Ellingsrud i Groruddalen og lærte meg sjakk da jeg var barn. Det å bli introdusert til sjakk og ha tilgang på en mentor kan ha en viktig og stor verdi for ungdom i 13-14 års alderen, sier Borge.

Skaper integrering

Carlsson forteller at det finnes mange med fordommer mot enkelte minoriteter, hvor flere ifølge han får inntrykk og oppfattelser av disse ungdommene gjennom sosiale medier.

– Er du for eksempel fra Syria eller Iran, og det står negativt om disse i alle kommentarfelt på Facebook, er det dumt. For dette bildet stemmer sjeldent, og det er gjennom møter med disse menneskene du blir kjent med dem, sier han.

Han er klar på at initiativet har en sosial profil, men at det i det store bildet er utrolig viktig for integrering.

– Når folk ikke kommer i jobb blir det ikke integrering. Og integrering kan starte med en samtale rundt sjakkbrettet, sier Carlsson, og fortsetter:

– Ungdommene har oftest ingen referanser for å få jobber, ei heller anelse om hvilke utdanningsmuligheter de faktisk har i landet. Ved å treffe næringslivet får de plutselig et holdepunkt, mens næringslivet får en slags talentpool, sier han.

Mange sponsorer

For det er ingen hemmelighet at sjakkspillere ofte har høy intelligens. Og det er noe Borge naturligvis også har i bakhodet. Selv om Ferd i første omgang ikke er med på initiativet for å rekruttere, er han klar over at det kan ligge et potensiale blant sjakkspillerne:

– Sjakk fremmer både læring og strategisk tenkning samtidig som det også kan være en brobyggende og samlende aktivitet, sier han.

I tillegg til Ferd er blant annet Betonmast, Play Magnus, Chess24, Clarion The Hub og Knowit med som sponsorer.

Grunnet høstferie var det flere selskaper og investorer som ikke hadde anledning, blant annet eiendomsbaron Edgar Haugen, forvalter Jan Petter Sissener, United Bakeries-eier Remi Goulignac og meglerhuset Arctic Securities.

Til neste arrangement i Norge, som ifølge Carlsson blir i april 2020, ønsker han gjerne flere sponsorer:

– Vi har plass til flere, så vi bygger gladelig ut nettverket vårt. Det er jo en sånn at disse næringslivslederne også blir kjent med hverandre, så det er en flott arena for selskaper, sier han.

Arrangementet fant sted på Oslo S med 20 sjakkbrett på fredag ettermiddag. Og turneringen var en stor suksess. Ordfører Marianne Borgen var også deltaker fredag.