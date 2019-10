Nordea kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren

Nordea kåres til den mest attraktive arbeidsgiveren blant unge økonomer, viser undersøkelse gjennomført av Academic Work.

– Dette var en gledelig overraskelse, og vi er veldig stolte over å ha gått til topps i denne kåringen, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge, ifølge en pressemelding.

Foran Google

Hvert år gjennomfører Academic Work undersøkelsen Young Professional Attraction Index. Undersøkelsen er utført i samarbeid med Kantar TNS, som kartlegger hva som er viktigst for young professionals ved valg av arbeidsgiver, og hvilke arbeidsgivere i Norge de anser som mest attraktive.

Nordea topper listen blant økonomer, foran Sopra Steria og Google.

– Vi jobber systematisk og legger til rette for et inkluderende arbeidsmiljø, noe vi vet henger høyt blant arbeidstakere. I tillegg opplever vi at kandidatene våre gir oss anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen bærekraft, sier Storset.

Gode kolleger

Academic Work er en organisasjon som jobber som rekrutterings- og vikarbyrå, men også som tilrettelegger for målgruppen unge, nyutdannede akademikere.

Undersøkelsen viser at 72 prosent av økonomene verdsetter gode kollegaer og godt arbeidsmiljø høyest når de skal vurdere en arbeidsgiver.

– Vi får også tilbakemeldinger på at kandidater synes det er positivt med muligheten til å jobbe i en internasjonal organisasjon, uten å måtte flytte utenlands. I Nordea kan du jobbe med andre kulturer, på tvers av våre fire hjemmemarkeder, sier Storset.