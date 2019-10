Oslo byråd foreslår sammenslåing for byggforetakene

– For å sikre at vi har sterke fagmiljøer som kan forvalte og bygge fremtidens bygg, mener vi dette er et riktig og nødvendig grep. Byggebransjen kan forvente en mer krevende kunde, sier Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap, i en pressemelding mandag.

Forslaget til byrådet er å slå sammen Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og Boligbyggs utbyggingsvirksomhet til et foretak med navn Oslobygg KF.

– Vi ønsker oss både mer robuste fagmiljøer og felles satsning på blant annet digitale modeller av bygg. Større fagmiljøer kan opparbeide spisskompetanse på sentrale fagfelt og kunne se de kommunale behovene i sammenheng, sier Lund.

I pressemeldingen heter det at byrådet har store ambisjoner for miljøet og at 95 prosent av utslippene skal være borte innen 2030.

– Oslo vokser og vi er en by med begrenset plass. Som landets nest største byggherre og eiendomsaktør skal vi trekke hele byggebransjen i en mer miljøvennlig retning og være ledende i å bygge teknologisk avanserte bygg. Vi mener at et samlet foretak står bedre rustet til å sørge for smartere bygging og bedre løsninger for brukerne, sier Lund.