Compedge-gründer Adrian Sørbyskogen (27) sluttet på skolen som 17-åring

Denne artikkelen sto på trykk i Finansavisen 27. mars 2019.

I sitt første hele driftsår nådde markeds­byrået Compedge en omsetning på 7 millioner kroner. I år regner gründeren Adrian Sørbyskogen med å runde 20 millioner. Selskapet teller 15 ansatte, men det skal ansettes flere, og lokalene utvides for å få plass til alle.

Men det hele startet egentlig da Sørbyskogen droppet ut fra videregående skole.

– Jeg hadde en litt trøblete barndom, med tøffe tak. Jeg ble voksen fort, og måtte ta mye ansvar fra tidlig alder, forteller han.

Ved siden av videregående skole tok han seg en deltidsjobb med telefonsalg.

– Det synes jeg var skrekkelig moro. Samtidig sa læreren min: Skole er ikke noe for deg, Adrian, du burde slutte, og fokusere på en karriere innen salg og markedsføring.

Og det gjorde han.

Headhuntet

– Dermed ble jeg første lærling i salgs­faget i en salgsorganisasjon. Det er uvanlig å sette en 17-åring i business-to-business-salg.

Salget gikk strålende, og i en alder av 22 år ble han headhuntet til en stilling ved Gartners Europakontor i London, med ansvar for Skandinavia.

– Av 2.500 selgere globalt, var det jeg som hadde flest salgsmøter. Jeg hadde tydeligvis knekt en kode, sier han.

Så flyttet han hjem til Norge, og ble med på oppstarten av arkivselskapet Documaster.

– Etter 2,5 år hadde selskapets verdi steget fra 3 millioner kroner til 200 millioner. Da følte jeg at min reise der var slutt, og jeg valgte å selge min eierandel.

Første ansettelse

Han begynte som selvstendig konsulent, med Telenor som største oppdragsgiver. Så bestemte han seg for å bygge noe større.

– I midten av 2017 la jeg ut en stillingsannonse der jeg søkte etter det jeg kalte en Ninja-marketeer. Stillingen skulle være en person som skulle dokumentere reisen med å bygge Norges råeste markedsbyrå i form av en videoserie.

Lars Husa fikk jobben, og i 500 dager har nan nå filmet alt Sørbyskogen gjør på jobb.

Hver uke legger selskapet ut en episode i sin videoserie om hva som skjer i selskaper.

– Over 20.000 personer følger med på videoserien vår i åtte minutter hver uke, forteller Sørbyskogen.

– Vi deler alt som skjer her, oppturer og nedturer.

Vi deler alt som skjer her, oppturer og nedturer Adrian Sørbyskogen

Videoer og tekster

For klientene sine gjør Compedge en lang rekke ulike oppgaver.

– Tanken er at bedriftene ikke skal trenge sin egen markedsavdeling, men kan outsource sine markedsoppdrag til oss. Vi selger ikke prosjekter, men timene våre. I samarbeid med bedriftene produserer vi innhold for dem, i form av blant annet videoer og tekster.

Dette brukes som oftest i sosiale ­medier.

– For de kundene vi jobber med, tror vi ikke på TV-reklame, sier Sørbyskogen.

Telenor, Skanska, Huawei og Fearnley Securities er blant bedrifter som har stått på Compedges kundeliste.

Kundemøter havner også i video­serien.

– Da vi startet opp, gikk vi litt høyt ut. Vi filmet alt og la det ut, og det var det ikke alle som var like fornøyde med. «Få meg til helvete ut av den episoden», var det en som ropte til meg.

I ettertid har det roet seg.

– Nå er vi blitt en influencer i business-to-business-markedet. Vi ser at kundene ser en økning i salget sitt etter at de har vært med i en episode.

Compedge Consulting (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 7 3,1 Driftsresultat −0,2 0,2 Resultat før skatt −0,2 1,3 Årsresultat −0,2 1,2

Hjernevasking

Adrian Sørbyskogen er langt fra alene om å være ung i selskapet. Snittalderen er rundt 26 år, og bare én av de ansatte er over 30.

– Jeg er ikke så opptatt av alder, men at det må være mulig å drive positiv hjernevasking, sier Sørbyskogen.

– Jeg ønsker ansatte som er villige til å lære, adoptere nye trender og nye ideer. Derfor er jeg opptatt av å finne dem som ikke har lært seg dårlige vaner i andre selskaper.

Han mener imidlertid at det er både fordeler og ulemper ved å ansatte mange unge.

– På den ene siden har du blanke ark til å skape en kultur, ettersom de ikke har noen referanser fra hva som er bra og dårlig.

– På den annen siden er det utfordrende, fordi det betyr at det er mange som må læres opp, og det kan være tungt.

Likevel mener han at flere bedrifter bør være åpne for å ansette unge uten erfaring.

– Jeg mener at man bør slutte å bruke CV-en til en kandidat mot vedkommende, for det er ikke sikkert at det er dårlig at man ikke har erfaring. Mye erfaring trenger ikke være bra, hvis det man har erfaring i er gjort på feil måte.

Jeg mener at man bør slutte å bruke CV-en til en kandidat mot vedkommende, for det er ikke sikkert at det er dårlig at man ikke har erfaring Adrian Sørbyskogen

Adrian Sørbyskogen har i dag en eierandel på 75 prosent av aksjene, mens fire ansatte også har en eierpost.