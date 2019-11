DNB, Equinor og Innovasjon Norge er blant de mest populære arbeidsgiverne

Innovasjon Norge er drømmearbeidsgiveren for yrkesaktive med økonomi- og business-bakgrunn, viser en årlig undersøkelse gjennomført av selskapet Universum.

For denne gruppen er det altså nyskapning som står i høysetet når de skal peke ut sin drømmearbeidsgiver.

Også Google havner høyt på listen.

I Universum-undersøkelsen er rundt 10.000 yrkesaktive nordmenn i løpet av det siste året blitt spurt om hvor de har lyst til å jobbe.

Kilde: Universum

Mer gründer

- Google er mer enn bare søk, og Innovasjon Norge har fått mye oppmerksomhet blant yngre kandidater i form av deres tilstedeværelse innen gründerselskaper og start-ups, sier Carlo Durato, Norges-ansvarlig i Universum.

DNB og Equinor er blant de mest populære bedriftene uavhengig av kategori, de kommer nemlig høyt opp i en rekke kategorier.

Konsulenter ned

Konsulentselskapet McKinsey har i en årrekke blitt sett på som et av de aller mest attraktive stedene å få jobb, både blant studenter og blant yrkesaktive. I 2017 lå selskapet for eksempel på 4. pass blant de yrkesaktive økonomene. I år har konsulentselskapet derimot falt ned til en 20. plass for denne gruppen.

Konsulenter opp

Blant ingeniørene derimot, er bedriftene der de ansatte har som hovedoppgave å gi råd til sine oppdragsgivere svært populære arbeidsgivere.

Hele fem selskaper blant de ti mest populære er bedrifter innenfor kategorien «rådgivende ingeniører».

Det ser heller ikke ut som om de yrkesaktive ingeniørene tror oljealderen er helt over ennå; Equinor, Aker BP og Aker Solutions er alle blant de ti mest populære i denne gruppen.

Samfunnsoppdrag

Innenfor alle fagfelt, men spesielt blant juristene, øker arbeidsplasser innenfor offentlig sektor stadig i popularitet.

Kilde: Universum

–«Meningen med livet» og forståelsen for bedriftens samfunnsoppdrag har fått en vesentlig større tyngde og plass ved valg av arbeidsgiver, sier Durato.

Faktisk er ingen av advokatfirmaene med på topp-ti-listen, advokatfirmaet BAHR kommer først på en 13. plass.

Blant dem som har sitt yrkesfelt innenfor IT troner Google og Microsoft på toppen av ønskelisten. Men også her er det endel som kan tenke seg å satse litt utenfor allfarvei, Forsvaret er kommet på en niende plass på listen.