Trygderetten er nedlesset i saker – behandlingstiden øker

I 2014 var saksbehandlingstiden i snitt 3,1 måneder. I 2019 har tiden økt til 7,1 måneder, ifølge tall fra Trygderetten, skriver Klassekampen.

– Det er mer trykk for dem som jobber her. Selv om du jobber så hardt du kan, så strekker det ikke helt til, sier Olav Vik, tillitsvalgt for juristene i Trygderetten.

Trygderetten er ankeinstans i saker som handler om trygd og pensjon og behandlet i fjor 3.631 saker. Prognosen for i år er på 5.200 saker, det er før sakene som kommer i kjølvannet av Navs feiltolkning av reglene for trygdeytelser. Trygderetten er allerede på etterskudd med saksbehandlingen, på grunn av mange saker som kommer inn.

– Saksinngangen har vært veldig sterk særlig den seinere tiden, og restansen er på vei oppover igjen. Det vil gi seg utslag i lengre saksbehandlingstid, og for oss som jobber her blir arbeidspresset enda større, sier Vik, som ikke tør spå hvilken effekt Nav-skandalen vil ha for tallet på ankesaker framover.

Regjeringen har bevilget fem millioner kroner til Trygderetten for å håndtere trygdeskandalen. Opposisjonen mener det er altfor lite.

