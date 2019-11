Nå skal NAV-skandalen flombelyses

– Det som bekymrer meg, er at kontrollkomiteen ikke kan konkludere ordentlig i sitt arbeid før granskingsutvalget er ferdig og har konkludert. Det vil ta veldig lang tid, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Tirsdag møtes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å drøfte hvordan trygdeskandalen skal granskes. Det skjer etter at Stortinget torsdag vedtok å sende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse til kontrollkomiteen.

Parallelt med dette ble det i fredagens statsråd også oppnevnt et granskingsutvalg som skal se på saken. Utvalget starter sitt arbeid så snart som mulig og skal legge fram utredningen sin innen 1. juni neste år.

Ny redegjørelse

Arnstad mener det ikke er mulig å se de to prosessene atskilt fra hverandre.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at kontrollkomiteen må behandle den redegjørelsen som nå ligger i Stortinget og konkludere på den, og så starte en ny behandling når granskingsutvalgets arbeid er ferdig, sier hun.

– Hvis ikke må kontrollkomiteen vente med sine konklusjoner til granskingsutvalget er ferdig, mener Sp-toppen.

Arnstad tar det for gitt at også arbeidet til granskingsutvalget kommer tilbake til Stortinget i form av en ny redegjørelse fra statsråden.

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

Mange spørsmål

Både kontrollkomiteen og granskingsutvalget har fått en rekke vidtrekkende spørsmål på sitt bord.

Departementets håndtering og rolle, Nav og Trygderettens rolle, bakgrunnen for feiltolkningen av loven og EØS-reglene og påtalemyndighetens og domstolenes håndtering av sakene står sentralt for utvalget. Det skal i tillegg vurdere om praksis også før 2012 må gjennomgås.

SV har allerede spilt inn 18 spørsmål partiet mener kontrollkomiteen bør stille statsråden i saken. 14 av spørsmålene går til Hauglie, mens de øvrige går til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Sivilombudsmannen.

«Svekker tilliten»

Tidslinjen i saken, hvordan Hauglie vil sikre at urett blir gjort opp for, dialogen mellom Nav og departementet og hvorfor ikke påtalemyndigheten ble varslet tidligere er noen av spørsmålene SV vil ha svar på.

Partiet foreslår også at kontrollkomiteen må kreve å få full oversikt over straffesakene og antall ofre for skandalen.

– Denne saken er svært alvorlig fordi den har rammet enkeltmennesker hardt og urettferdig. Men den er også alvorlig fordi den svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet, skriver statsminister Erna Solberg (H) i DN lørdag.

– Vi må sørge for å gjenopprette denne tilliten. Den uavhengige granskingen og de andre tiltakene vi iverksetter, er avgjørende for å få til dette.

