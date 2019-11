Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 2017

Også regjeringsadvokaten fikk tilsendt den viktige dommen i EU -domstolen som slo fast at Norge ikke kan stille krav om at nordmenn må oppholde seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, skriver Aftenposten.

Norge valgte i 2015 å intervenere i en sak mellom Storbritannia og en engelsk kvinne, Mrs. Tolley, som mistet sine trygdeytelser etter at hun flyttet til Spania på begynnelsen av 2000-tallet. Sammen med den britiske staten tapte imidlertid Norge saken i EU-domstolen. Som partseier i søksmålet ble Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det samme ble Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.

Denne dommen er nå blant grunnlaget som Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i oktober i år legger til grunn for at det ikke lenger kan stilles krav til tilstedeværelse i Norge.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 fortsatte likevel Norge å håndheve sin tolkning av regelverket. Etter den tid har 22 mennesker blitt dømt til fengsel med bakgrunn i den gale lovtolkningen.

Hos Regjeringsadvokaten sier Ketil Bøe Moen at Norges innlegg i den britiske saken fra 2017 handlet om noe annet enn hva som er tilfelle for Nav-saken nå.

– Men det norske innlegget berører ikke de spørsmål som nå diskuteres i det såkalte Nav-komplekset, skriver han til Aftenposten.

(©NTB)