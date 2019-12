H&M endrer ansatteprovisjon

– Jeg er så skuffet. Jeg skjønner ikke hvordan man kan komme på tanken om å gjøre noe slik, sier Sussie Öst, til den svenske avisen Aftonbladet.

Hun har jobbet i H&M i 40 år, og onsdag fikk hun og de andre butikkansatte i Sverige beskjeden om at dagens provisjonssystem skrotes. Dette var basert på hvor mange timer den enkelte hadde jobbet, og hvor godt butikken gikk. Det nye systemet krever høyere inntjening for butikkene for at provisjonen skal utløses.

1.500 til 1.800 kroner

Mange fulltidsansatte i H&M i Sverige har frem til nå fått 1.500 til 1.800 kroner i månedlig provisjon, ifølge Öst.

H&M forklarer omleggingen med at de vil la de ansatte få større mulighet til å påvirke størrelsen på provisjonen ved at den knyttes tettere opp til den økonomiske utvikling i hver enkelt butikk. Pressekontakt i H&M Sverige, Amanda Larsson, skriver i en epost til Finansavisen at detaljhandelsselskaper ikke har noen plikt til å tilby provisjonsordninger til sine butikkansatte, men at H&M har valgt å gjøre det.

«Vi vil gi alle våre butikkmedarbeidere en bedre mulighet til å påvirke provisjonen, og derfor har vi tatt frem et nytt system som trer i kraft 1. desember når vårt nye regnskapsår starter. Det som er nytt, er at provisjonssystemet kobles til hver butikks resultat, og det innebærer således en mulighet for alle våre medarbeidere i større utstrekning å kunne påvirke provisjonen», skriver hun.

Ingen provisjon i Norge

I Norge har ikke de ansatte provisjonsordninger.

«Dette angår ikke ansatte i H&Ms butikker i Norge, da vi ikke har en slik ordning. Vi har tidligere hatt en lignende avtale i Sverige, men for oss reflekterte ikke denne lenger virkeligheten med tanke på omsetning og lønnsomhet. Avtalen ble derfor avviklet i lys av endringene i handelsbransjen», skriver Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i H&M Norge i en epost.