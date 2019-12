Norge mangler omtrent 100 prester

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

Avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kirkerådet sier til NRK at det lave rekrutteringstallet er kritisk for folkekirken. I dag er en tredel av prestene i Norge over 60 år og nærmer seg pensjonsalder

På grunn av de mange ledige stillingene vil Presteforeningen derfor rette mer av rekrutteringsfokuset inn mot godt voksne, som kan tenke seg prestegjerningen som en karriere nummer to.

– Mange av dem som kommer inn i voksen alder har en livserfaring som er gull verdt i et presteyrke. Det er flott, sier personalsjef Bjarne Nordhagen i Agder og Telemark Bispedømmeråd til kanalen.

(©NTB)