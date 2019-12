Nå får ofre for trygdeskandalen gratis rettshjelp

Tiltaket skal gjelde personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet onsdag.

Ordningen trer i kraft umiddelbart.

Vil rydde opp

Brukere som ønsker å klage på Navs nye vedtak, vil nå være sikret gratis juridisk bistand, fremholder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Hun sier regjeringen er opptatt av å rydde opp i saken.

– Den nye rettshjelpsordningen er et viktig steg på veien i denne oppryddingen, sier Hauglie.

Nav gjennomgår nå saker av eget tiltak for å vurdere omgjøring. Rettshjelpstiltaket vil gjelde saker der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Videre gjelder det for krav om erstatning for dekning av økonomisk tap.

Feilaktig regelforståelse

Nav har på sine nettsider lagt ut informasjon om hva folk som mener de kan være rammet av den feilaktige regelforståelsen, skal foreta seg. Ifølge departementet innebærer ordningen som nå blir etablert, at det ikke er behov for å søke advokatbistand for å be om å få saken sin gjenopptatt.

Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, feil.

Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, og minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

