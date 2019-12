Hver femte kvinne har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på julebord

Mens 20 prosent av kvinnene svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, oppgir nesten annenhver nordmann også om at de har opplevd upassende oppførsel fra kollegaer på julebordet. Det kommer det fram av undersøkelsen som er utført av YouGov for Rustelefonen.

– Mange drikker så mye at de selv mister kontrollen og utsetter sine kollegaer for upassende oppførsel eller uønsket seksuell oppmerksomhet, sier seksjonsleder Sturla K. Naas Johansen i Rustelefonen.

Han oppfordrer folk til å planlegge hvor mye de skal drikke på julebordet – og at de holder seg til planen.

Drøyt én av ti nordmenn opplevd at eget alkoholinntak og oppførsel på julebordet har fått negativ innvirkning på forholdet til jobbkollegaer, ifølge undersøkelsen.

80 prosent av dem som har opplevd upassende oppførsel eller uønsket seksuell oppmerksomhet mener at dette ville vært unngått hvis det hadde vært inntatt mindre alkohol.

– Å ha et bevisst forhold til hvor mye du har planlagt å drikke kan redusere pinlige og ubehagelige situasjoner med kollegaer, sier Johansen.

