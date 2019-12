LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan fremstå uheldig

Da Agenda ansatte Svensson som daglig leder i fjor, fikk han en årslønn på 1.030.000 millioner kroner. Nå opplyser Agenda til Aften­posten at årslønnen hans er på 1.194.468 kroner, som gir en lønnsøkning på 15,9 prosent på ett år.

Mandag denne uken reagerte LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen overfor Dagbladets nye finansavis Børsen på at statlige eide selskaper ga sine toppsjefer en vekst i samlede godtgjørelser på 10 prosent eller mer fra 2017 til 2018, mens gjennomsnittlig lønnsvekst generelt var 2,8 prosent. Han kalte det «totalt uakseptabelt».

I lys av den kommentaren har Aftenposten bedt om kommentar fra LO-sjefen, som Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, har besvart på vegne av Gabrielsen i en epost.

– I ettertid ser vi at det kan fremstå uheldig. For 2019 fikk alle ansatte i Agenda et flatt kronetillegg – for leder tilsvarte det cirka 1,6 prosent, skriver han.

LO-leder Gabrielsen sitter i Agendas styre, som fastsetter Agenda-sjefens lønn.

Svensson bor på Nesodden i Akershus og fikk tidligere dekket kostnader for hybel i Oslo. Lønnsveksten skal skyldes at godtgjørelsen er gjort om til ordinær lønn.

(©NTB)