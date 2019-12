Nye krav ved statlige ansettelser skal hjelpe flere med hull i CV-en i jobb

Endringene i reglene for ansettelser i staten ble vedtatt i statsråd fredag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener endringene vil gjøre det lettere for virksomheter å rekruttere bredere og ikke overse kompetanse når de har behov for å ansette nye medarbeidere.

I praksis betyr endringene at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og at denne typen søkere kan ansettes om de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

