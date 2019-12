Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile

Begge de to tidligere dommerne, utvalgsleder Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo og Jens Edvin Skoghøy ved Universitetet i Tromsø, stemte i Høyesterett i 2012 for å dømme en mann for flere forhold, blant annet for at han tok med seg sykepenger til Spania, skriver Klassekampen.

Det gjør saken etisk betenkelig, mener jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo, som sier de to jussprofessorene kan ha egeninteresse av granskingens konklusjoner.

– Offentligheten har krav på å få vite hvordan dette kunne skje. Da kan vi ikke ha to personer som i fellesskap har gjort feil, i et granskingsutvalg. De får et klart insentiv til å vinkle granskingen til sin fordel, sier Høgberg.

Avviser inhabilitet

Både Finn Arnesen og Jens Edvin Skoghøy avviser at de er inhabile, og de forteller til avisa at de underrettet departementet om Høyesterett-saken fra 2012 i et skriv 12. november.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opplyser at hun har bedt Justisdepartementet vurdere de to mennenes habilitet.

Trygdesvindel

Hovedoppgaven til gruppen er å komme til bunns i hvordan flere titalls mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Rundt 2.400 har ifølge Nav fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feil tolkning av loven.

I tillegg til Arnesen og Skoghøy består utvalget av advokat Karin Fløistad, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbro Wærnes.

