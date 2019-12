Banker planlegger å kutte mer enn 75.000 jobber

Banker verden rundt har begynt å annonsere stillingskutt for å mobilisere seg mot en tregere økonomi og tilpasse seg ny teknologi.

Det er det største kuttet i arbeidskraft siden 2015, ifølge Bloomberg.

I år har i overkant av 50 banker annonsert at de skal kutte 77.780 jobber, det tilsvarer et jobbkutt pr. bank på 1.555 stillinger. Den største barberingen av arbeidsplasser var i 2015 da 91.448 stillinger ble kuttet.

Antakelig større kutt enn vi ser

2019-kuttet fører til at banker har fjernet mer enn 425.000 arbeidsplasser de siste seks årene. Likevel skal vi ikke ta tallene for god fisk ettersom flere banker sparker ansatte uten å oppgi planene om dette, ifølge Bloomberg.

Nylig annonserte Morgan Stanley at de kutter 1.500 jobber. Adm. direktør James Gorman fortalte i den anledning at kuttene utgjør omtrent 2 prosent av bankens arbeidsstyrke.

Deutsche Bank kutter mest

Tysklands største bank, Deutsche Bank, har angitt at de planlegger å kutte nærmere 18.000 ansatte fra deres arbeidsstyrke frem mot 2022. Dette kommer som følge av en nedtrapping i investment banking-divisjonen deres.

Ifølge Bloomberg vil banker trolig fortsette å kunngjøre ytterligere personalreduksjoner i påfølgende år. Julius Baer Group Ltd., som er et sveitsisk forvaltningsselskap, vurderer personalkutt for å redusere kostnadene som resultat av strammere marginer og økende konkurranse.