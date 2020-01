Norske ansatte velger å være tilgjengelige på fritiden

Svært mange norske ansatte er tilgjengelige for arbeidsgiveren, også når de har fri. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført at HR- og rekrutteringsselskapet Randstad.

Svarer raskt

56 prosent av norske ansatte svarer at de umiddelbart responderer på jobbrelaterte telefoner, meldinger eller eposter utenfor normal arbeidstid. Dette er langt høyere enn i de andre skandinaviske landene, i Sverige og Danmark er andelen på henholdsvis 44 prosent og 43 prosent.

Men de gjør det ikke fordi de må. 43 prosent av norske ansatte sier at arbeidsgiveren forventer at de er tilgjengelige også utenfor normal arbeidstid. Det er langt under det globale gjennomsnittet på 56 prosent.

Jeg mener dette sier noe om tilliten i det norske samfunnet Eivind Bøe, Randstad

Fri vilje

For når norske ansatte svarer på henvendelser fra jobben eller kundene, er det fordi de selv ønsker det. 41 prosent av norske ansatte sier de gjør dette fordi de liker å holde seg oppdatert.

– Jeg mener dette sier noe om tilliten i det norske samfunnet, sier Eivind Bøe, adm. direktør i Randstad.

– Norske ansatte tar i stor grad ansvar for sin egen tid, og holder seg oppdatert. Samtidig viser undersøkelsen at arbeidsgiverne ofte aksepterer at man gjør private ting i arbeidstiden, som å gå til tannlegen, sier han.

– Undersøkelsen viser også at mange er flinke til å besvare henvendelser fra jobben på et tidspunkt som passer dem, samtidig som de prioriterer barn og familie på fritiden.

Ingen diskusjon

– Konsulentene våre, som bistår arbeidsgivere i rekrutteringsprosesser, forteller at tilgjengelighet ikke er noe tema når ansettelsesbetingelser diskuteres. Selv for høye posisjoner er det naturlig at man ikke alltid er tilgjengelig. Likevel er det mange som velger å være det.

Ansatte i mange andre land føler seg i langt større grad forpliktet til å være tilgjengelige. India er det landet der arbeidsgiverne har størst forventninger; her svarer 84 prosent av de ansatte at arbeidsgiveren forventer at de er tilgjengelige på telefon, epost og meldinger i ferien og på fritiden.

– Den norske arbeidsmiljøloven har strenge krav til arbeidstid og hviletid. Det kan vel ikke være enkelt for arbeidsgiver å følge opp dette, når de ansatte velger å være tilgjengelige også på fritiden?

– Nei, det er det ikke, men så er også arbeidsmiljøloven akterutseilt på flere områder, sier Bøe.