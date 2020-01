Einar Aas har fått ny jobb

Det bekrefter styreleder Åsmund Haugsvær til Montel, et bransjenettsted.

Grimstad-mannen Einar Aas startet i selskapet 1. januar. Han skal ikke gjøre handelsaktivitet for Branden Forvaltning. Selskapet holder til i Arendal, Aas' naboby.

– Det er åpenbart at vi tror han har noe å tilby oss innen analyse, sier Haugsvær.

Tapte store summer

Einar Aas gikk nesten personlig konkurs i 2018, og tapte rundt 1,3 milliarder kroner i kraftmarkedet. Pengene hans var satt i det som kan sammenlignes med et veddemål om hvordan kraftprisene skal utvikle seg.

Det gjaldt prisene i Tyskland og Norge. I stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte. De norske prisene steg i etterkant, men for sent for Aas. Han kunne fått en gevinst på 2,7 milliarder kroner, har Finansavisen tidligere skrevet.

«Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Dette var ikke tilstrekkelig til å dekke tapet og tirsdag ble jeg derfor satt under administrasjon av Nasdaq- børsen», skrev Aas i en pressemelding høsten 2018.



Nasdaq-børsen tvangssolgte Aas' posisjoner i etterkant.

Solgte eiendom

Aas fikk beholde huset sitt i Grimstad, samt bilen og en båt. Men den medieskye krafttraderen måtte selge unna andre eiendeler, som aksjer, eiendom og kunst. Han solgte eiendom for rundt 150 millioner kroner, gjennom luksusbolig på Tjuvholmen i Oslo, en hytte i Nissedal i Telemark, samt flere strandeiendommer.

I 2016 hadde Aas den største skattbare inntekten i Norge, på 832 millioner kroner. Fra 2002 tjente han rundt 3,5 milliarder kroner.

I høst ble det kjent at Grimstad kommune måtte betale tilbake 70 millioner av de 208 millionene Aas får tilbakebetalt i tidligere innbetalt skatt, ifølge Agderposten.