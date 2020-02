Meldingen ble ifølge VG sendt ut til de Equinor-ansatte i en internmelding tirsdag kveld.

– Det har blitt sendt ut en melding til ansatte i Equinor. Vi ber de som har besøkt eller har vært på gjennomreise i Italia, Kina, Sør-Korea og Iran om å holde seg hjemme i 14 dager etter å ha vært på reise, sier pressetalsmann Erik Haaland til VG.

Haaland sier at de har gode ordninger for hjemmekontor, og at de generelt følger rådene fra norske og internasjonale helsemyndigheter.

Også Nordea har gått for samme løsning når det gjelder arbeidstakere som kommer hjem fra reiser til Kina og Singapore.

– Det gjelder et fåtall, men dette er for å ha beskytte ansatte og kunder, sier pressekontakt Synne Ekrem i Nordea til VG.

Tidligere tirsdag ba Folkehelseinstituttet om å forberede seg på en alvorlig virusepidemi.