Fylte Colosseum Kino for å få tips om endringsledelse

Over 850 mennesker meldte sin interesse, og arrangementet måtte flyttes fra Bouvet-kantinen til storsalen på Colosseum Kino. Der var nesten alle de over 1.000 setene fylt.

Dersom en leder ikke kan forklare hvorfor det er nødvendig med endring, vil han slite kraftig, lød budskapet fra scenen.

– Endring kan være kostbart, og endring kan være vanskelig, sa organisasjonspsykolog Atle Indrelid.

– Og vi blir ikke flinkere til å dele av teams eller slack.

I tillegg til at de ansatte må forstå hvorfor endring er nødvendig, er det å stille krav til deltagelse, og at de ansatte opplever kontroll og mestring, avgjørende for at en endringsprosess lykkes, forklarte foredragsholderne fra scenen.