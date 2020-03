She Index satser internasjonalt

I forbindelse med She Conference i Oslo Spektrum torsdag lanseres årets første She Index-rapport. Likestillingsrangeringen, som kommer ut to ganger i året, er et samarbeid mellom kvinnenettverket She Community og konsulentselskapet EY.

Siden forrige utgave ble publisert i oktober 2019 er det blitt gjort endringer i poengberegningen. Poengene deles ut basert på kjønnsfordelingen i ledelsen, som vektes 60 prosent, og en spørreundersøkelse, som vektes 40 prosent. Tidligere var vektingen 80 og 20 prosent. I spørreundersøkelsen er det også innlemmet spørsmål om en bredere mangfoldsstrategi enn tidligere.

Sverige først ut

– Vi har endret vektingen fordi vi skal gå globalt, og har derfor sett på hvordan det gjøres i en del andre store rapporter og snakket med en brukergruppe. Nordic CEOs for Sustainability har også kommet med input, sier Heidi Aven, adm. direktør i She Community.

Hun legger til:

– Spørreundersøkelsen, som utgjør 40 prosent, bidrar til å identifisere ulike tiltak bedriftene kan gjennomføre for å bli bedre. Så er håpet at flere får en bedre kjønnsfordeling i ledelsen på sikt, det første steget er å ha holdningene på plass.

Den første utenlandske She Index-rapporten lanseres i Sverige i løpet av mars.

– Vi begynner med de nordiske landene, så skal vi videre og ut av Norden. Etter Norge og Sverige er ambisjonen å få med resten av Norden i løpet av året, og så sikter vi ut i Europa fra 2021 og fremover, sier Aven.

Telekom og media er best

I alt har 98 selskaper deltatt, opp fra 91 selskaper i fjor høst. 72 prosent av selskapene deltok også i rapporten som ble lagt frem i fjor høst. Det er åpnet for at også mindre selskaper kan delta, derfor dukker aktører som Kremmerhuset og Dr. Dropin opp i seneste utgave av rapporten.

På sektornivå er det telekom og media som kommer best ut, med en gjennomsnittlig poengsum på 72 poeng, tett fulgt av bank og finans, bygg og anlegg og forsikring, alle med 67 poeng i gjennomsnitt.

Under She Conference torsdag deler Gro Harlem Brundtland ut den første She Index-prisen, som går til konsulentselskapet Making Waves.