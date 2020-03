– Bedrifter får kjemperegning for ansatte i karantene

Regjeringen har varslet at permitteringsreglene vil bli endret, slik at en mindre del av den økonomiske belastningen faller på bedriftene.

Men når friske ansatte må sykmeldes på grunn av frykt for smittespredning, er det arbeidsgiver som må betale hele regningen.

14 dager karantene

I forsøk på å stoppe corona-smittens utbredelse, krever Folkehelseinstituttet nå at alle som har vært i områder med utbredt spredning av coronaviruset skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av symptomer. Reglene gjelder også for de som har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle, eller helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller.

– Etter NAVs nye retningslinjer kan fastlegen sykmelde etter en telefonkonsultasjon. For såkalt kategori 2 tilfelle er det tilstrekkelig for sykmelding at pasientene kan være smittespredere, sier Nils Kristian Lie, partner og advokat i advokatfirmaet Ræder.

Men regningen er det arbeidsgiveren som må plukke opp.

– Arbeidsgiveren må betale sykepenger i arbeidsgiverperioden og dekke sykepengene de første 16 dagene, før NAV tar over ansvaret, sier han.

– Kommer på toppen

Ræder får nå mange henvendelser fra bedrifter som bekymrer seg over denne belastningen.

– Dette økonomiske ansvaret kommer på toppen av fall i etterspørsel og andre utfordringer knyttet til viruset, og det kan bli dramatisk for mange bedrifter.

– Hardt pressede bedrifter får en kjemperegning når ansatte blir satt i karantene.

– En ting er å betale sykepenger til ansatte som er syke, men i disse tilfellene er de sykmeldte fordi de kan være smittespredere.

– Det er sikkert riktig ut fra et samfunnsperspektiv, men jeg mener at staten bør kutte ned på arbeidsgiverperioden i disse tilfellene, slik det også vurderes ved permitteringer, sier han.

Uklart hvor mange

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange som nå faktisk er i karantene etter Folkehelseinstituttets anbefalinger.

– Men det er grunn til å anta at det etter hvert begynner å bli ganske mange, tatt i betraktning hvor mange som hvert år reiser til Italia, og basert på henvendelsene vi får, sier han.

– Men noen kan vel jobbe på hjemmekontor?

– Noen kan sikkert det, men det er veldig mange som ikke har en slik anledning. Rørleggere, snekkere, frisører, de som jobber i industrien og på hoteller er bare noen av dem, i tillegg til selvfølgelig leger og sykepleiere, sier han.

– Jeg håper nå at staten kommer på banen og tar ansvar for denne regningen. Legene vil sykmelde for sikkerhets skyld, og det er vanskelig for arbeidsgiveren å utfordre det. Samtidig blir arbeidsgiveren påført en formidabel merkost. Så selv om reglene er fornuftige fra et folkehelseperspektiv, er de svært kostbare for mange bedrifter, sier Lie.