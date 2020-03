84.000 flere arbeidsledige på en uke

Det er 84.000 flere ledige på en uke, en økning på 128 prosent. Årsaken er flere permitterte som følge av coronavirusets effekt på økonomien og arbeidsplasser.

– Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid, og dette gir seg allerede utslag i permitteringer og sterkt økende arbeidsledighet. Slik situasjonen er nå forventer NAV at ledigheten vil fortsette å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ledigheten øker i hele landet, men den siste uken var det størst økning i Trøndelag (153 %), Vestland og Oslo (begge 152 %). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden.

NAV opplyser at ledigheten øker mest for kvinner. Det henger sammen med hvilke arbeidsgrupper som rammes hardest. Den siste uken har antallet helt ledige kvinner steget med 46 000, eller 170 prosent. For menn har ledigheten steget med 38 000 personer, en økning på 99 prosent. Ledigheten er nå på 5,5 prosent for kvinner og 5,1 prosent for menn.

I reiseliv og transport har ledigheten økt med 299 prosent. I serviceyrker og butikk- og salgsarbeid var økningen henholdsvis 223 og 171 prosent.