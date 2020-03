Nav har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke

105.000 av søknadene gjelder permittering, og 8 600 er ordinære søknader om dagpenger, opplyser Nav onsdag.

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav opplyser også at økningen i antall søknader vil føre til økt saksbehandlingstid.