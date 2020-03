På to uker har 245.840 personer har søkt om dagpenger

Mandag kom det inn 20.431 nye søknader om dagpenger til NAV. Det er omtrent like mange nye søknader som fredag i forrige uke, men en økning fra helgen.

18.143 av søknadene er dagpenger knyttet til permittering.

Siden 9. mars er det kommet inn tilsammen 245.840 nye søknader om dagpenger, hvor 224.780 skyldes permitteringer.

Hittil i 2020 er det kommet inn totalt 282.531 søknader om dagpenger. Til sammenligning kom det i løpet av 2019 inn 160.500 søknader, mens tilsvarende tall for 2018 var 166.600.

Tilsammen har nå 8 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger på grunn av permitteringer. I Oslo er 9,4 prosent av arbeidsstyrken permittert.

«Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen», sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding forrige uke.

Alle som skal søke om dagpenger må først registrerer seg som arbeidssøker og registrere CV-en sin hos NAV. Meldekort på sendes hver 14. dag.

Lørdag meldte Virke at 65.000 ansatte blant Virkes medlemmer var permittert, og at ytterligere 27.000 står i fare for å bli permittert.

Hoteller og restauranter er blant de mange bedriftene som så langt har permittert sine ansatte. Andre forsøker å unngå det i det lengste.

Og flere vil komme.

Arbeidsgiver må gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

I løpet av uke 11 varslet 118 virksomheter om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer. Totalt berørte varslene 7.449 personer, hvorav 7.374 var berørt av permitteringer.

Tallene for uke 12 vil offentliggjøres onsdag.

Nye regler

Endringer i regelverket for permitteringer og dagpenger ble formelt vedtatt av Stortinget fredag 20. mars.

Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstakerne på forhånd om permittering. Normalt er varselfristen 14 dager, men ved permittering på grunn av uforutsette hendinger er varselfristen 2 dager.

Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være uforutsett.

«Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser», heter det på NAVs hjemmesider.

Fra 15 til 2 dager

Etter at varslingsperioden er over, kommer en arbeidsgiverperiode, der arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte. Denne er normalt på 15 dager, men på grunn av corona-situasjonen reduseres den til 2 dager fra 20 mars.

Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt.

Mye å huske

Mange bedrifter har inngått pensjonsavtaler som innebærer at permitterte ansatte meldes ut av pensjonsordningen.

Bedriftene kan likevel velge å la de ansatte bli stående i pensjonsavtalen.

- Ansatte som permitteres bør sette seg inn i pensjonsavtalen sin og sjekke hvilke forsikringsdekninger de har, råder pensjonsrådgiver Helene Miller. Spesielt viktig er det for ansatte som har ytelsespensjon.

Kilder: NAV og Finansavisen