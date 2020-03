NHO og LO vil la arbeidsledige studere

I dag risikerer nemlig arbeidssøkende å bli klassifisert som studenter og miste dagpengene dersom de melder seg på studier eller praktiske kurs, skriver Aftenposten.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener coronakrisen er en god anledning til å heve kompetansen i befolkningen, gjennom at flere lærer seg å bruke digitale verktøy, fullfører videregående skole, og får yrkesfaglig kompetanse.

– Det viktigste tiltaket er at regjeringen må lempe på regelverket for dagpenger. Det må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, sier Gabrielsen.

(©NTB)