Europakommisjonen tar grep for arbeidstakere

Den Europeiske Sentralbanken (ESB), Verdensbanken og Europakommisjonen jobber nå sammen for å komme med de beste tiltakene for eurosonen.

Onsdag melder Europakommisjonen at det har foreslått en kortvarig arbeidsordning modellert etter Tysklands Kurzarbeit-program. Det innebærer at regjeringen betaler deler av arbeidstakernes lønn for å hindre at for mange mister jobben, melder Reuters.

Ursula von der Leyen, president i Europakommisjonen, ga ingen detaljer rundt finansieringen av tiltaket, men det vil være garantier fra samtlige EU-land. Det kan tyde på at ordningen knyttes opp mot EU-budsjettet.

- Bedrifter betaler lønn til sine ansatte, selv om de ikke tjener penger på nåværende tidspunkt. Europa kommer nå med en hjelpende hånd og et nytt initiativ til selskapene, sa von der Leyen.

Flere detaljer om arbeidsplanen kommer torsdag.