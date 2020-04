Over 300.000 er permittert

I løpet av onsdag har Nav fått inn 9.500 nye søknader om dagpenger, der 7.900 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Det var en økning i nye søknader sammenlignet med tirsdag, da det kom inn 8.600 søknader.

Dermed har antall personer som har søkt dagpenger på grunn av permittering oversteget 300.000. I alt 303.500 hadde søkt om dagpenger på grunn av permittering siden 12. mars. Regner vi også med antallet som har søkt om ordinære dagpenger, er antallet 336.300.

12 prosent av arbeidsstyrken i Norge har nå søkt dagpenger i denne perioden. Andelen er høyest i Oslo med 14,2 prosent og lavest i Nordland med 9,4 prosent.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 375.300 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018.

873 millioner

Mandag åpnet NAV mulighet for at alle som har søkt om dagpenger kan søke om et forskudd. Onsdag hadde Nav godkjent 55.500 slike søknader. Tilsammen er det innvilget forskudd på totalt 873 millioner kroner, der 751 millioner kroner er allerede utbetalt eller satt til utbetaling

En av fem i varehandel

Flest permitterte er det i overnattings- og serveringsvirksomheter, der 53 prosent av alle lønnstakere har søkt om dagpenger ved permittering. Innenfor kategorien private tjenester er 30 prosent permittert, mens i varehandel er 20 prosent permittert.

Mange hyttekommuner er spesielt hardt rammet. I hyttekommunene Hol, Hemsedal og Trysil har over 20 prosent av arbeidsstokken nå søkt om dagpenger.

Flere varsler

Arbeidsgiver må gi melding til Nav hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Det er likevel ikke alle bedrifter som varsler på forhånd.

I løpet av uke 13 var det totalt 1.941 virksomheter som varslet Nav at de planla masseoppsigelser eller permitteringer av 10 eller flere av disse.

Totalt berørte varslene 92.200 personer, hvorav 91.800 var berørt av permitteringer.

Dette er en oppgang fra antall varsler mottatt i uke 12 og 11. I uke 12 berørte varslene til sammen 70.400 personer, mens varslene i uke 11 berørte 7.400 personer.

Saken oppdateres daglig

Kilder: Nav og Finansavisen