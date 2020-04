Ledighetstiltak kan få en mørk bakside

Amerikanerne ruller, som mange andre land, ut subsidieordninger for arbeidslivet med overgangsordninger der staten tar en god del av lønnskostnadene. Målet med tiltaket er sammensatt:

- Ta en majoritet av kostnadene til ulike selskaper for å hindre konkurser.

- Opprettholde lønnsnivået og kjøpekraften til arbeidstakerne.

- I teorien vil opprettholdt kjøpekraft føre til større omløp i økonomien og føre til økonomisk vekst.

Det er bare ett problem med tiltaket: det kan bli et insentiv for selskaper til å velge permitteringer fremfor å beholde de ansatte i jobb.

Antallet amerikanere som søkte om dagpenger forrige uke økte kraftig til mer enn 6 millioner, viser data fra Labor Department torsdag. Enda flere kommer til å kreve dagpenger i løpet av de kommende ukene ettersom store deler av USAs økonomi fortsatt er hardt rammet, melder Reuters.

CARES-loven som ble vedtatt av kongressen for en uke siden, var utformet for å hindre et stort privatøkonomisk fall for bedrifter og arbeidstakere. For arbeidstakere som mister jobben ble det bestemt en utvidelse av dagpenger frem til slutten av juli.

I løpet av fredagen ​​forventes det at millioner av firmaer vil søke lånegivere, som er godkjent av Small Business Administration, for lavkostnadslån som regjeringen sier at vil bli innvilget hvis arbeidsgivere holder folk på lønningslisten gjennom slutten av juni.

Problemet med ordningen er at det for mange bedrifter kan lønne seg å permittere fremfor å holde folk i jobb med såpass gode ordninger. Det er i tillegg her hjemme meldt om enkelte tilfeller der bedrifter permitterer og fortsatt jobber for fullt.