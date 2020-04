100.000 dagpengesøkere har fått 1,5 mrd. i forskudd

I slutten av mars åpnet Nav for at de mange som har søkt om dagpenger på grunn av coronakrisen kan få utbetalt et forskudd.

Så langt har Nav har mottatt 122.000 slike søknader, og godkjent 100.800 av dem.

Samlet beløp det er søkt og innvilget forskudd på er totalt 1.513 millioner kroner. 100.100 godkjente søknader for totalt 1.502 millioner kroner er utbetalt.

Avslag er begrunnet enten i at søkeren ikke har levert søknad om dagpenger i forkant, eller at inntektsgrunnlaget er for lavt.

387.200 søknader

Siden torsdag 12. mars er det kommet inn totalt 387.200 søknader om dagpenger, hvorav 344.900 gjelder dagpenger ved permittering.

Onsdag var antallet nye søknader 4.100, der 3.300 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 426.100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019.

I alt har 57 prosent av alle lønnstakere i overnattings- og serveringsvirksomheter søkt om dagpenger ved permittering, i tillegg har 5 prosent i denne næringen søkt om ordinære dagpenger. Innenfor varehandel får nå 22 prosent av alle lønnstakere dagpenger på grunn av permitteringer.

Saken oppdateres daglig

Kilder: Nav og Finansavisen