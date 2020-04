Skattedirektør Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef

– Jeg har søkt stillingen for å kunne bidra til å løse de store utfordringene, skulle jeg få tilliten, sa Hans Christian Holte til Dagens Perspektiv nylig.

Nå har han fått jobben som ny Nav-sjef, melder NTB, etter å ha vært skattedirektør siden 2013.

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende. Nav er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig, sier Hans Christian Holte pressemeldingen.

Sigrun Vågengs åremålskontrakt med Nav går ut i oktober. Hun varslet i januar at hun vil fratre 1. august.

– Som skattedirektør har Hans Christian Holte solid erfaring fra ledelse av en stor, landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at han er rett person til å lede NAV i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.