Drømmejobbene er i DNB, Equinor og Politiet

Hvert år spør Universum studenter om hvor de kan tenke seg å jobbe når studiene er over. I år har nesten 14.000 studenter ved 24 universiteter eller høyskoler har deltatt.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden fra november i fjor til mars i år, altså før coronapandemien slo til for fullt.

Revisjonsfall

I 2020, som i 2019 og 2018, er det DNB som er drømmearbeisdgiveren til økonomistudentene, viser årets undersøkelse. De fire store revisjons- og konsulentgigantene; PwC, Deloitte, KMPG og EY, har i en årrekke vært svært populære blant økonomistudentene. De seneste årene har de imidlertid falt på Universum-rankingen. I år havnet PwC på en 5. plass, EY på 8. plass, Deloitte på 10. plass og KMPG helt nede på 22. plass.

Topp ti for økonomistudentene 1. DNB 2. Equinor 3. Norges Bank 4. Sparebank 1 5. PwC 6. Innovasjon Norge 7. SAS 8. EY 9. Aker Solutions 10. Deloitte Universum

Konsulentselskapet McKinsey har i en årrekke blitt sett på som et av de aller mest attraktive stedene å få jobb, både blant studenter og blant yrkesaktive. I år falt selskapet utenfor topp-10-listen, og havnet på en 12. plass.

Rådgivere

Ingeniørstudentene tror neppe at oljealderen er over helt ennå; Equinor havner øverst på ønskelisten deres. Forsvaret rangerer også høyt blant ingeniørene, og havner på en 8. plass. De rådgivende ingeniørselskapene Multiconsult og Norconsult er også populære.

Topp ti for ingeniørstudentene 1. Equinor 2. Kongsberg Gruppen 3. Multiconsult 4. Aker Soultions 5. Norconsult 6. Sintef 7. Microsoft 8. Forsvaret 9. Hydro 10. Rolls-Royce Universum

Samfunnsoppdrag

Innenfor alle fagfelt, men spesielt blant juristene, øker arbeidsplasser innenfor offentlig sektor stadig i popularitet. Hele seks av de ti øverste plassene går til offentlig sektor. Blant advokatfirmaene er det Wikborg Rein (2. plass), BAHR (7. plass) og Thommesen (8. plass) som kommer best ut. Også økonomenes favoritt, DNB, har sneket seg inn på juristenes toppliste.

Topp ti for jusstudentene 1. Politiet 2. Wikborg Rein 3. Utenrikdsepartementet 4. Økokrim 5. Tingrettene 6. Høyesterett 7. BAHR 8. Thommesen 9. Justisdepartementet, lovavdelingen 10. DNB Universum

Universum-undersøkelsen viser også at studentene verdsetter et godt arbeidsmiljø høyest når de skal velge arbeidsgiver. Utviklingsmuligheter og muligheter for fremtidig inntjening er andre faktorer studentene legger vekt på i valget.