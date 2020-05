60 prosent har hjemmekontor i Finland

Finland topper listen over bruk av hjemmekontor foran Belgia, Nederland og Luxembourg, der over 50 prosent benytter hjemmekontor, ifølge Den europeiske stiftelsen for forbedring av livs- og arbeidsvilkår (Eurofound).

Finland var blant landene som raskt iverksatte strenge restriksjoner da pandemien brøt ut. (©NTB)