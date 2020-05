600 søkere da Finansforbundet delte ut 20 gratis studieplasser

Finansforbundet deler i 2020 ut fem millioner kroner til medlemmer som søker videreutdanning og kompetanseheving. Medlemmene kan søke stipend til selvvalgte studier, eller de kan søke på studieplasser forbundet betaler for. Nylig utlyste forbundet 20 gratisplasser på studiet Digital forretningsforståelse på Handelshøyskolen BI. Inn ramlet ikke mindre enn 600 søknader.

– Det viser hvor stor interesse det er for kompetanseheving i finans, sier Anne Greva, kommunikasjonsdirektør i Finansforbundet.

– Mye skyldes nok digitaliseringen som pågår og som de ansatte kjenner på hver dag. Det kan også være et element i å forberede seg på et arbeidsliv andre steder.

Umiddelbar påmelding

En av dem som kapret en plass er Roald Bruun Ruthjersen, som jobber som bedriftsrådgiver i Sparebanken Sør.

– Jeg liker å holde hjernen sysselsatt, og har tidligere tatt noen mindre etterutdanningskurs. Da mailen om dette kom, meldte jeg meg like godt på med én gang, sier Ruthjersen.

Kurset, som startet opp i forrige uke, vil gi ham 7,5 studiepoeng.

– Det er klart det blir litt jobb, det er mye informasjon og teori, forteller han.

– Studiet handler først og fremst om strategisk tilpasning, mer enn å gå langt ned i de tekniske detaljene, sier han.

Ingen jobbfrykt

Det er imidlertid ikke roligere tider under coronakrisen som har fått ham til å satse på studier.

– Her i Sparebanken Sør har de fleste fått mer å gjøre, spesielt i begynnelsen. Da søkte mange om avdragsfrihet, og mange bedrifter trengte likviditet. Så kom ordningen for lån med statsgaranti som også førte til flere saker for oss, sier bedriftsrådgiveren.

– Så du har ikke vært redd for å miste jobben under krisen?

– Nei, det har jeg ikke vært bekymret for. Sparebanken Sør er en solid bedrift som står godt rustet til å takle kriser. Det er heller ikke tradisjon for permitteringer i banken eller finansbransjen generelt, det er nok av arbeidsoppgaver.