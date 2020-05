Byggenæringen vil ha rask oppmykning av karanteneregler

– Alle EØS-borgere burde gis samme unntak som pendlere fra Sverige og Finland, dersom forholdene legges til rette for at de ikke representerer noen vesentlig smitterisiko, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL i en pressemelding mandag.

Regjeringen har signalisert at det vurderes oppmykning av karantenereglene for arbeidsreiser fra Norden fra 1. juni og ikke før 20. juli fra andre land.

– Byggenæringen kan ikke vente til langt ut på sommeren. Karanteneplikten skaper store utfordringer med å holde hjulene i gang for mange bedrifter i byggenæringen. Flere av ansettelsene baseres på pendling til hjemstedet, noe som er svært vanskelig med dagens karantenebestemmelser, sier Sandnes.

I tillegg peker Sandnes på viktigheten av å innføre unntak fra karantene for utenlandske serviceteknikere som skal utføre virksomhetskritisk service og vedlikehold av maskiner.

– Det er mange bedrifter som er helt avhengig av å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på maskiner. Det bør åpnes for at disse kan reise inn, utføre jobben, og reise ut igjen, dersom bedriften kan legge til rette for at de jobber slik at de ikke representerer en smitterisiko, og ellers forholder seg som om de er i karantene med hensyn til opphold og fritid, sier Sandnes.