shAIRskills starter «Airbnb-utleie» av ansatte

Er du lei av å sitte på det samme kontoret åtte timer hver dag og gjøre de samme oppgavene? Det har gründerne Øystein Haukås, Ida T. Sætersdal, Trond Aarø og Per-Thomas Bøe i shAIRskills funnet en løsning på.

– Vi skiller oss ut fra bemanningsbyrå gjennom at vi ikke ansetter medarbeidere for utleie, men kun operer som en formidler mellom foretak som ønsker å dele på ansatte og kompetanse. Det bidrar til at de ansatte får større variasjon i hverdagen og får jobbet med det de er best på. For bedriftenes del vil en slik ordning føre til kompetanseutveksling, sier adm. direktør Ida T. Sætersdal i shAIRskills.

Selskapet har utviklet en plattform der bedrifter kan publisere kompetanse og behov, og når det oppstår en match, skjer ressursallokeringen sømløst. Av timeprisen til den utleide ansatte tar shAIRskills rundt 10 prosent i fortjeneste.

Jakter kapital

I slutten av mars kom Blommenholm Industrier, som er kontrollert av Tinius-stiftelsen inn på eiersiden. Stiftelsen er storaksjonær i Schibsted og er dermed tungt eksponert mot jobbmarkedet gjennom Finn.no.

– Vi har hatt en dialog siden i fjor høst og møtes gjennom et program på StartupLab. Det er alltid hyggelig å få med profilerte investorer som har høy kompetanse på det vi jobber med, sier Sætersdal.

Nå jakter shAIRskills mer frisk kapital og har satt igang en emisjonsrunde gjennom plattformen Dealflow, hvor målet er å hente opptil 3 millioner kroner. Prislappen er satt til 16,9 millioner kroner.

– Vi opplever investorinteressen som god og har hentet inn nesten 1,4 millioner kroner. Pengene skal gå med til salg og markedsføring, og vil etter budsjettene vare i mellom 18 og 24 måneder, sier hun.

Selskapet har også fått innvilget et oppstartslån på 2,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Skal erobre verden

Ambisjonene til shAIRskills er store og målet er å etablere seg i Norden, før ferden bærer videre ut i Europa og Nord-Amerika.

– Jobbmarkedet er kjempestort og delingsøkonomi kommer til å bli enda mer utbredt i fremtiden. Jeg anser markedet som «The winner takes it all» og det er ikke plass til så mange aktører. Men noen er det plass til og der skal vi være, sier finansdirektør Øystein Haukås.

Ifølge han viser budsjettene at shAIRskills skal omsette for 40 millioner kroner i 2022 og få et positivt driftsresultat før av- og nedskrivning (EBITDA) på månedsbasis i samme år.

– Det er mange usikre faktorer som kan slå inn, men vi legger opp til relativt rask vekst i Norge og Norden. Forretningsmodellen er veldig skalerbar og på sikt tror jeg at både omsetning og lønnsomhet vil være betydelig mye høyere, sier han.

Administrative oppgaver

shAIRskills har allerede fått inn Akvariet i Bergen som kunde, og alt av finansiering vil gå med til å bygge opp kundebasen fremover.

– Innenfor hvilke bransjer er det mest hensiktsmessig å dele på ansatte?



– Vi sikter oss inn mot små- og mellomstore bedrifter i alle bransjer. Det er spesielt økonomi, administrasjon, HR og til dels IT som vi tror vil kunne dra mest fordeler av deling på ansatte, sier hun.

– Kan det være problematisk av hensyn til bedriftshemmeligheter?



– Det er selvsagt alltid en fare for det. Men vårt inntrykk er at bedrifter er opptatt av å samarbeide der det er mulig, og heller konkurrere på andre områder, sier Sætersdal.