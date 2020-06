VOKSER: – Plattformøkonomien er kommet for å bli, sier Svein Sørensen (t.v.). Her sammen med Isaac Grey.

VOKSER: – Plattformøkonomien er kommet for å bli, sier Svein Sørensen (t.v.). Her sammen med Isaac Grey. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

I 2017 startet de fire tidligere BCG-konsulentene Andreas Jebsen, Martin Hæreid, Håkon Halvorsen Hortemo og Thorvald Thorsnes Flexify. Plattformen ble delvis bygget på et tidligere prosjekt, en tjeneste der privatpersoner fikk tilgang til kvalifiserte entreprenører. Ambisjonen var å lage en matchingplattform der bedrifter legger inn behov for arbeidskraft til midlertidige oppdrag, og får matchet de beste kandidatene.

«Vi tar ikke ut lønn, men lever på oppsparte midler. Vi har gitt oss selv tre år,» sa Hæreid til Finansavisen i 2017.

TRE ÅR SIDEN: Thorvald Thorsnes (t.v.), Martin Hæreid, Håkon Hortemo, Andreas Jebsen startet Flexify i 2017. Nå er selskapet solgt. Foto: Eivind Yggeseth

Nå er de tre årene gått, og selskapet er solgt til Talented. Prisen vil partene ikke ut med.

Flexifys regnskap for 2019 er ikke registrert i Brønnøysundregistrene, men regnskapet for 2018 viser en omsetning på i overkant av 800.000 kroner, og et årsresultat på 178.000 kroner.

– Det er en aksjeoverdragelse med oppgjør litt ut i neste år. Vi har også en avtale med daglig leder Thorvald Thorsnes ut året, sier Svein Sørensen, adm. direktør i Talented.

Plattform

Flexify blir dermed kjøpt av et yngre selskap. Talented ble etablert i Norge i 2019, og bak satsningen står Talented Finland. Talented kategoriserer seg selv som et nettverk: De ansatte i Talented intervjuer og tester kandidater som ønsker å knytte seg til nettverket. Etter en godkjenning kan kandidatene få tilbud om oppdrag og stillinger fra bedrifter som Talented oppfatter som gode og seriøse aktører. Tilbudene blir lagt ut på en plattform, og kandidatene kan melde sin interesse.

Der Talented har satset først og fremst på IT-utviklere, har Flexify et bredere nedslagsfelt, som også inkluderer markedsførere, designere og innholdsprodusenter.

– Plattformøkonomien er kommet for å bli. Når Talented nå vokser videre, handler det om å være det naturlige og kompetente stedet å gå til, sier Sørensen.

1.000 nye kandidater

– Med dette får vi også en bedre kontroll over kandidatmarkedet.

Fra før har Talented over 2.000 medlemmer i sitt nettverk, mens Flexify har over 1.000.

– Vi tror at IT-utvikling er et at av de mest modne markedene, og med andre markeder vil vi få flere ben å stå på, sier han.

Talented tar et honorar på mellom 2 og 20 prosent av utbetalt lønn, avhengig av avtalemodell.

Coronabrems

– I hvilken grad har coronapanedemien påvirket dere?

– Vi hadde en ordentlig fart inn i mars, og salget var i ferd med å ta av da Norge ble stengt, sier Sørensen.

– Heldigvis ble ingen av konsulentoppdragene stoppet, men det gjorde rekrutteringsoppdragene. Rekrutteringsoppdragene er nå kommet tilbake igjen, noe som tyder på at det fremdeles er etterspørsel der ute. Men jeg tror det er tyngre for frilanserne. Vi ser også at det er litt færre kandidater til de faste stillingen vi har, mange er nå litt mer avventende og trygge på det de har.

Overfor Finansavisen har Talented tidligere fortalt om et omsetningsmål på 10 millioner i 2020.

– Corona har satt oss litt tilbake, men vi tror på markedet utover høsten, sier han.