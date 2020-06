Tyskland skal bruke 500 millioner på å redde lærlingene

Tyskland planlegger å stille 500 millioner euro til rådighet for små- og mellomstore bedrifter for å forhindre en kollaps i bedriftsopplæring og lærlingeplasser i kjølvannet av coronaviruset, erfarer Reuters.

Angela Merkels regjering har allerede godkjent to stimulansepakker på til sammen 880 milliarder euro for å hindre resesjon.

«Vi må forhindre at COVID-19-krisen blir til en krise for ungdommens profesjonelle fremtid og for å sikre fagarbeiderene», skal det ifølge nyhetsbyrået stå i et utkast til en plan som er ventet godkjent av regjeringen til uken.

Planen skal omfatte en opplæringsbonus på opptil 3.000 euro til små- og mellomstore bedrifter som har blitt truffet av krisen. Det skal også gjøres tilgjengelig støtte for å unngå at bedrifter gir lærlinger korte kontrakter og til bedrifter som tar til seg lærlinger i konkursrammede bedrifter.