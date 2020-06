Tekna går imot en utvidelse av permitteringsperioden utover 30 uker, i motsetning til LO og NHO, melder organisasjonen i en pressemelding.

– Det er uheldig for den enkelte arbeidstaker at permitteringsperioden blir ytterligere utvidet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Randeberg mener en utvidelse vil bidra til å skjule arbeidsledigheten.

– Jo lengre permitteringen er, jo mer nærmer du deg en arbeidsledighetssituasjon. Vi mener det er bedre at folk kommer i gang og søker etter en nye jobber, fremfor å gå permittert og vente på den gamle jobben som kanskje likevel ikke kommer tilbake. Det er en psykisk belastning å være ledig for lenge, sier hun.

– Dagens ordning med 30 uker er allerede lang og omfattende, følger hun opp med.

Låst kompetanse og økt ledighet

Tekna-president er bekymret for at flere permitterte kan bli "låst inne" i en uavklart situasjon.

– Kompetanse er ferskvare, og en slik langvarig situasjon kan føre til at den fremtidige verdien på arbeidsmarkedet blir dårligere enn om man var i arbeid. Dette er lite heldig for den enkelte og lite heldig for samfunnet, sier hun.

Randeberg peker også på at ordinær ledighet øker med økt varighet på permitteringsperioden.

– Permitteringer er et midlertidig tiltak. En utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at perioden som arbeidsledig fort vil øke utover det konjunkturene skulle tilsi. Dette kan bidra til en lavere sannsynlighet for at den permitterte returnerer til jobb, sier Randeberg.