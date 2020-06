Hver femte permitterte kan bli sagt opp

Norske husholdninger brukte 35 mrd. kroner mindre i april og mars sammenlignet med samme periode i fjor. Tall fra Virke viser at bare halvparten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen opererer på tilnærmet full maskin.

Over halve arbeidsstyrken innenfor opplevelser og husholdningsrettede tjenester er fortsatt permittert. Det samme gjelder hver femte arbeidstaker i deler av faghandelen. I alt 172.000 personer står i en uavklart arbeidssituasjon.

Begrenset aktivitet

– Gjennom sommeren må flere tusen arbeidsgivere ta det vanskelige valget mellom å gå til oppsigelser eller å ta tilbake permitterte. Våre analyser viser at hver femte permittert i handels- og tjenestenæringen kan bli en oppsigelse, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Smitteverntiltakene begrenser fortsatt aktiviteten i mange bransjer, og ifølge Virke kan fire av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringen få problemer med å drive lønnsomt med dagens aktivitetsnivå.

– Selv om de holder åpent og øker aktivitetsnivået, er det ikke tilstrekkelig å bare gå på halv eller tre-kvarts maskin. Da løper kostnadene, selv om inntektene ikke strekker til. Det bygger seg opp et underskudd som ikke er bærekraftig over tid, sier Kristensen, som mener at det fortsatt er et stort behov for politiske hjelpetiltak som lønnstilskudd og utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker.