9 millioner risikerer å miste jobben etter pandemien

SLITER: Servicebransjen kan komme til å måtte vente helt til slutten av 2021 før de er tilbake til der de var før pandemien. Her fra Vilnius i Litauen.

SLITER: Servicebransjen kan komme til å måtte vente helt til slutten av 2021 før de er tilbake til der de var før pandemien. Her fra Vilnius i Litauen. Foto: Dreamstime

1 av 5 permitterte kan miste jobben i Europa til tross for generøse støttetiltak for å forhindre det, viser undersøkelser gjort av Allianz-økonomer.

Nær 45 millioner mennesker som jobber i Europas fem største økonomier mottar støtte fra staten i form for kompensasjon for tapt lønn, skriver Bloomberg. Og selv om støttetiltakene er satt igang for å forhindre masseoppsigelser, risikerer 9 millioner av de som er permitterte å ikke ha noe jobb å komme tilbake til når tiltakene avtar.

Ifølge studien vil bransjer som inkluderer overnatting, mat og underholdning sannsynligvis vente til slutten av 2021 for de når de samme nivåene de var på før coronakrisen.