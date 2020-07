Antall arbeidsledige fortsetter å falle

I juni var det 136.000 helt arbeidsledige, noe som tilsvarer 4,8 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra NAV.

Sammenlignet med mai var 45.500 færre registrert som helt arbeidsledige, noe som tilsvarer en nedgang på 25 prosent.

Permitteringer

Av de helt arbeidsledige er nå 53.600 permitterte. I tillegg var det i juni registrert 125.200 delvis arbeidsledige, og blant disse var 90.300 permitterte.

– Tallet på arbeidsledige fortsetter å falle. Dette skyldes i hovedsak at mange permitterte går tilbake i arbeid. I tillegg ser vi også en nedgang i antall nye permitterte, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik, og påpeker at arbeidsledigheten imidlertid fortsatt er på et svært høyt nivå sammenlignet med situasjonen før krisen.

Bruttoarbeidsledigheten, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, endte i juni på 147.200, tilsvarende 5,2 prosent av arbeidsstyrken.

Reiseliv og transport

Ifølge NAV har det innen alle yrkesgrupper vært en nedgang i arbeidsledige. Nedgangen er imidlertid størst innen reiseliv og transport med 11.500 personer, samt butikk- og salgsarbeid med 6.800 færre arbeidsledige.

Geografik sett har det vært et fall i antall arbeidsledige over hele landet. Fylkene som har hatt størst nedgang er Nordland og Innlandet, med fall på henholdsvis 31 og 30 prosent.