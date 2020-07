Ansatte kjæresten og mottok gaver - fikk sparken

Netthandelsgiganten Alibaba har sparket sjefen som er ansvarlig for livestream i selskapet, melder CNBC fredag.

Mannen det er snakk om er Zhao Yang som ledet Taobao Live, et livestrømmede produkt fra det Alibaba-eide e-handelsnettstedet Taobao.

I et internt notat som CNBC har fått tilgang til skal Yang ha sørget for at kjæresten fikk jobb i avdelingen han ledet og at hun fikk betalt for jobben.

Forretningskonferanse

Zhao Yang deltok også på en ekstern forretningskonferanse der han tok imot penger, i tillegg til gratis mat, losji og gaver fra andre byråer i samme sektor.

En talsperson for Alibaba nektet å kommentere årsaken til Zhaos avgang da de ble kontaktet av CNBC.

Livestreaming er en liten, men voksende andel av inntektene fra e-handel i Kina, og blir sett på som en het ny trend.