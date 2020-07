Manpower gir råd til de som står uten jobb

Mange bedrifter har kuttet tilbake på ansettelser etter coronakrisen hindret dem i å drifte på full kapasitet. Bemanningsselskapet Manpower har derfor gitt råd til nyutdannede som nå sliter med å komme inn i jobbmarkedet.

– All erfaring er bedre enn å sitte hjemme, sier Regiondirektør i Manpower Østlandet, Richard Øverland. Han sier at man om mulig bør senke forventningene sine og undersøke vikariater og midlertidige stillinger, for å bygge CV og skaffe referanser.

Se til mellomstore bedrifter og gründere

Manpower viser til at deres arbeidsmarkedsbarometer viser at arbeidsgivere med mer enn 250 ansatte er mest negative til å ansette.

– De mellomstore bedriftene har vært mest positive til å ansette nye, hevder Øverland og legger til at gründerbedrifter også er et godt alternativ for å kunne få mer ansvar, tidligere.

Et siste tips fra Øverland er å vurdere å fortsette studenttilværelsen. Det kan være sterk konkurranse i arbeidsmarkedet, og det kan være lurt å da heller investere i egen kompetanse gjennom utdanning.